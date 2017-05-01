Число жертв непогоды на юге и в центральной части США превысило 10 человек

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Число жертв торнадо или наводнений на юге и в центральной части США возросло до 11 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее сообщалось о девяти погибших.

Торнадо обрушились на несколько небольших городов в восточной части Техаса, где погибли четыре человека.

Трое стали жертвами наводнения и сильного ветра в штате Арканзас, еще два ребенка считаются пропавшими без вести.

В Теннесси девочка погибла после того, как каркас футбольных ворот не выдержал напора ветра и упал на нее.

Власти сообщили о двоих погибших из-за наводнения в штате Миссури.

Еще об одной жертве сообщалось из штата Миссисипи.