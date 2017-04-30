В Японии в одной из крупнейших группировок якудза произошел раскол

ТОКИО, 30 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Раскол произошел в одной из крупнейших группировок якудза "Кобе Ямагути-гуми", сообщило руководство отделившейся организации на специально созванной пресс-конференции.

От организации "Кобе Ямагути-гуми", которая возникла в августе 2015 года в результате раскола в крупнейшей и старейшей организации якудза Японии "Ямагути-гуми" и которая на конец прошлого года была третьей по численности, имея в своем составе 5,5 тысячи человек и филиалы в 35 из 47 префектур страны, отделилась одна из влиятельных группировок. Численность новой организации пока неизвестна, но полиция опасается новой волны преступлений, связанных с расколом и враждой между кланами. Причиной раскола, предположительно, стали вопросы карьерного роста членов группировки, а также расхождение мнений о способах управления организацией.

После того, как в августе 2015 года "Ямагути-гуми" покинули 13 главарей более мелких группировок, была сформирована новая организация "Кобе Ямагути-гуми". Вскоре стало известно, что она стала третьей по численности среди преступных синдикатов японских якудза после "материнской" "Ямагути-гуми", имеющей 11,8 тысячи боевиков, и "Сумиёси-кай" с 6,6 тысячи членов.

В течение года после раскола Японию сотрясали преступления, которые полиция относила на счет передела сфер влияния между "Ямагути-гуми" и "Кобе Ямагути-гуми". С августа 2015 произошло 94 таких преступления. В апреле прошлого года полиция официально причислила "Кобе Ямагути-гуми" к "особым (преступным) вооруженным группировкам".