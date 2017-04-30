Вице-президент США: НАТО теперь больше фокусируется на борьбе с терроризмом

ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. НАТО стала меняться под воздействием президента США Дональда Трампа и теперь больше фокусируется на борьбе с терроризмом, заявил в воскресенье американский вице-президент Майк Пенс.

"Президент говорил, что НАТО должна меняться, что наши союзники по альянсу должны нести свое бремя по обеспечению коллективной обороны. И они делают это. Они также меняют свою миссию и больше фокусируются на борьбе с терроризмом", — сказал Пенс в интервью телекомпании NBC.

По его словам, "это ровно то, к чему призывал Трамп".