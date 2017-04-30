Более 60 ассоциаций и НПО призвали французов прийти на второй тур выборов

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Более 60 ассоциаций и неправительственных организаций призвали в газете Journal du Dimanche граждан Франции прийти на второй тур президентских выборов.

В воскресенье 23 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.

"Через несколько дней, мы изберем президента Республики. На протяжении пяти лет он или она будут обладать властью изменить ход вещей. В лучшую сторону… или в худшую", — говорится в статье.

Среди 61 организации и НПО, подписавших обращение, числятся Greenpeace France, Всемирный фонд дикой природы (WWF), Sherpa, Médecins du monde, France Terre d'asile, SOS Racisme и многие другие.

"Мы не можем оставаться зрителями. Мобилизуем свои усилия перед лицом тех, кто выступает за неприятие других и самоизоляцию", — говорится в статье. При этом, в призыве не упоминается имя ни одного из кандидатов.

Там также отмечается необходимость защищать ценности Франции. "Эти ценности нашего национального девиза: свобода — критиковать, участвовать в демонстрациях, думать иначе, предлагать альтернативы; равенство — вполне реальное между всеми, в сфере занятости, в (оказании — ред.) социальной помощи, в доступе к медицинской помощи, в правовой основе; и братство — то есть щедрость и человечность по отношению ко всем также, как и бережное отношение к окружающей нас среде", — говорится в заявлении.

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