Более 60 ассоциаций и НПО призвали французов прийти на второй тур выборов

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Более 60 ассоциаций и неправительственных организаций призвали в газете Journal du Dimanche граждан Франции прийти на второй тур президентских выборов.
"Через несколько дней, мы изберем президента Республики. На протяжении пяти лет он или она будут обладать властью изменить ход вещей. В лучшую сторону… или в худшую", — говорится в статье.
Среди 61 организации и НПО, подписавших обращение, числятся Greenpeace France, Всемирный фонд дикой природы (WWF), Sherpa, Médecins du monde, France Terre d'asile, SOS Racisme и многие другие.
"Мы не можем оставаться зрителями. Мобилизуем свои усилия перед лицом тех, кто выступает за неприятие других и самоизоляцию", — говорится в статье. При этом, в призыве не упоминается имя ни одного из кандидатов.
Там также отмечается необходимость защищать ценности Франции. "Эти ценности нашего национального девиза: свобода — критиковать, участвовать в демонстрациях, думать иначе, предлагать альтернативы; равенство — вполне реальное между всеми, в сфере занятости, в (оказании — ред.) социальной помощи, в доступе к медицинской помощи, в правовой основе; и братство — то есть щедрость и человечность по отношению ко всем также, как и бережное отношение к окружающей нас среде", — говорится в заявлении.
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