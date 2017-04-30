Ле Пен считает, что вопрос о лишении ее иммунитета не влияет на выборы

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила в интервью газете Parisien, что рассмотрение Европарламентом вопроса о лишении ее депутатского иммунитета не повлияет на мнение французских избирателей.

Как сообщала ранее радиостанция Europe 1, французские следователи направили в Европарламент запрос о лишении иммунитета кандидата в президенты Франции от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен. Ранее прокуратура Парижа инициировала расследование в отношении Ле Пен, ее сотрудники подозреваются в фиктивном устройстве в качестве помощников политика в Европарламенте.

"Нет. Я знаю, что наши соотечественники ожидают обсуждений по существу, проект против проекта. Речь идет о будущем нашей страны. Кроме того, французы очень хорошо поняли искусственный характер этой внезапной судебной агитации по псевдоделам без содержания, которым уже много лет", — заявила Ле Пен в ответ на вопрос о том, окажет ли воздействие на ее кандидатуру расследование Европарламента по подозрению в фиктивном найме сотрудников или финансировании партии "Нацфронт". В вопросе также был упомянут выбывший из президентской гонки экс-премьер Франсуа Фийон, который до скандала вокруг трудоустройства своей супруги считался фаворитом на выборах.

Глава Европарламента Антонио Таяни сообщил в среду, что он получил и передает в комиссию ассамблеи по юридическим вопросам запрос правоохранительных органов Франции о лишении иммунитета Марин Ле Пен. Аналогичное требование выдвинуто французской юстицией в отношении другого члена "Национального Фронта" Франции Мари-Кристин Бутонне.

Как сообщил РИА Новости источник в ассамблее, комиссия Европарламента по юридическим вопросам, как ожидается, в июне начнет рассмотрение запроса от французских правоохранительных органов о лишении депутатского иммунитета Ле Пен.

Первый тур президентских выборов прошел во Франции в минувшее воскресенье, по его результатам борьбу за высший государственный пост продолжили основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон (24,01%) и кандидат от "Национального Фронта" Марин Ле Пен (21,30%). Второй тур пройдет 7 мая.

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