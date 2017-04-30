В Италии проходят праймериз правящей Демократической партии

РИМ, 30 апр – РИА Новости, Сергей Старцев. Праймериз правящей в Италии Демократической партии (ДП) проходят в воскресенье на Апеннинах; в 8.00 (9.00 мск) открылись двери импровизированных избирательных участков, которые оборудованы в самых разных местах, в том числе в многочисленных барах и 10 тысячах специально установленных беседках.

Нынешние выборы являются вторым этапом съезда Демпартии, в ходе которого предстоит определить имя будущего партийного лидера, а также состав Национальной ассамблеи – своеобразного партийного парламента.

Первый этап съезда состоялся в Италии 2 апреля, когда члены партии в ходе голосования в первичных партийных организациях назвали имена трех кандидатов на пост секретаря ДП. Ими стали бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци, возглавлявший Демпартию до 19 февраля, министр юстиции Андреа Орландо и президент южноитальянской области Апулия Микеле Эмилиано. Примечательно, что кандидатуру Ренци тогда поддержали без малого 70% членов партии, принявших участие в голосовании.

Однако в ходе праймериз право проголосовать получат не только итальянцы, имеющие партийный билет ДП, но все желающие граждане, которым уже исполнилось 16 лет, которые внесены в официальные списки избирателей и которые "заявляют о поддержке политических предложений ДП и готовности проголосовать за нее на выборах". Для участия в праймериз граждане должны предъявить удостоверение личности, избирательное удостоверение и внести взнос в размере не менее двух евро.

Весьма примечательно, что кандидаты на пост лидера Демпартии совершенно по-разному трактуют смысл сегодняшних праймериз. Так, по словам Ренци, выборы призваны "вернуть власть гражданам" и "сформулировать конкретные предложения для изменения ЕС". Орландо делает упор на то, что сторонникам демократов следует определить, кто будет их политическими союзниками – левые или правоцентристские силы, прозрачно намекая на возможность альянса между Ренци и Сильвио Берлускони. Эмилиано же сконцентрировал свои усилия на жесткой критике Ренци, подчеркивая, что от сегодняшнего голосования будет зависеть и то, когда и каким образом в Италии пройдут новые парламентские выборы.

Так или иначе, но членами и сочувствующим ДП в воскресенье предстоит определит ближайшее будущее партии. Что касается нового партийного секретаря, то официально его имя будет названо в ходе Национальной ассамблеи, которая должна быть созвана в течение десяти дней с момента проведения праймериз. Если сегодня никто из кандидатов не наберет 50% голосов плюс один голос, то в ходе Национальной ассамблеи состоится второй тур выборов между двумя кандидатами, получившими наибольшую поддержку.

Участки для проведения праймериз Демпартии закроются в 20.00 (21.00 мск). Ожидается, что в голосовании примут участие около миллиона итальянцев.