Глава МИД Казахстана обсудил с госсекретарем США Сирию и Афганистан

АСТАНА, 30 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов встретился в Нью-Йорке с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, стороны обсудили ситуацию в Сирии и Афганистане, а также развитие двусторонних отношений, сообщается на сайте казахстанского телеканала "Хабар 24".
"Казахстан придает особое значение развитию партнерства с США и намерен тесно взаимодействовать с новой администрацией", — цитирует телеканал Абдрахманова.
Тиллерсон в свою очередь особо подчеркнул историческое решение президента Казахстана об отказе от 4-го по мощности в мире ядерного арсенала.
"Стороны также обменялись мнениями относительно ситуации в Сирии, Афганистане, иранской ядерной программы и обстановки на Корейском полуострове", — сообщает телеканал.