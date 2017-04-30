Глава МИД Казахстана обсудил с госсекретарем США Сирию и Афганистан

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов (в центре) на встрече по Сирии в Астане. Архивное фото

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов (в центре) на встрече по Сирии в Астане. Архивное фото

АСТАНА, 30 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов встретился в Нью-Йорке с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, стороны обсудили ситуацию в Сирии и Афганистане, а также развитие двусторонних отношений, сообщается на сайте казахстанского телеканала "Хабар 24".

По данным телеканала, стороны обсудили вопросы практической реализации стратегического казахстанско-американского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере, определенные ранее в ходе телефонного разговора главы Казахстана Нурсултана Назарбаева и президента США Дональда Трампа.

"Казахстан придает особое значение развитию партнерства с США и намерен тесно взаимодействовать с новой администрацией", — цитирует телеканал Абдрахманова.

Тиллерсон в свою очередь особо подчеркнул историческое решение президента Казахстана об отказе от 4-го по мощности в мире ядерного арсенала.

"Стороны также обменялись мнениями относительно ситуации в Сирии, Афганистане, иранской ядерной программы и обстановки на Корейском полуострове", — сообщает телеканал.