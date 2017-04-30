Минобороны Карабаха заявляет о 35 нарушениях перемирия за сутки

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (340)

Карабахские военные армии обороны Нагорного Карабаха на первой линии обороны. Апрель 2016 года

Карабахские военные армии обороны Нагорного Карабаха на первой линии обороны. Апрель 2016 года

ЕРЕВАН, 30 апр — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило в воскресенье о 35 нарушениях режима прекращения огня в регионе за минувшие сутки.

"Двадцать девятого апреля и в ночь на 30 апреля вооруженные силы Азербайджана 35 раз нарушили режим перемирия, произведя по армянским позициям свыше 630 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра. На южном направлении противник применил также 60-миллиметровые минометы", — говорится в сообщении Минобороны НКР.

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