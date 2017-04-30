В Германии знали о крайне правых настроениях задержанного офицера

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Бундесвер еще три года назад располагал серьезными свидетельствами того, что задержанный по подозрению в терроризме офицер германских ВС придерживался крайне правых настроений, пишет журнал Spiegel.

Ранее прокуратура немецкого города Франкфурт-на-Майне задержала 28-летнего старшего лейтенанта бундесвера по подозрению в подготовке тяжкого преступления, угрожающего безопасности государства.

СМИ сообщали, что военнослужащий в конце 2015 года зарегистрировался в качестве сирийского беженца в городе Гисен. В январе 2016 года в Баварии он подал прошение о предоставлении убежища, которое было одобрено. Ему была предоставлена комната в приюте для беженцев, а также выделялось пособие. Во время регистрации не было выявлено, что у "сирийского беженца" немецкое происхождение, и никто не обратил внимания на то, что он не говорит по-арабски, а лишь по-французски.

По данным Spiegel, крайне правые настроения у задержанного были замечены еще в начале 2014 года, когда он учился во французской военной школе Сен-Сир. Эта информация противоречит той, что была распространена ранее. До сих пор министерство обороны утверждало, что никаких признаков подобных настроений у офицера не наблюдалось.

Как сообщает издание, подозреваемый высказывал националистические и отчасти ультраправые идеи в своей магистерской работе "Политический переход и диверсионная стратегия". Профессор учебного заведения тогда заявил, что эта работа не совместима с фундаментальным демократическим порядком. Однако студент написал новую работу и закончил учебу.