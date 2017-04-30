Пенс пообещал отменить реформу здравоохранения Обамы

ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Вице-президент США Майкл Пенс в субботу пообещал, что нынешняя администрация во что бы то ни стало отменит реформу здравоохранения, принятую бывшим президентом Бараком Обамой.

"Я могу вас заверить, что президент США Дональд Трамп не остановится до тех пор, пока мы не отменим реформу здравоохранения", — сказал Пенс, выступая на митинге сторонников Трампа в городе Гаррисберг (штат Пенсильвания).

Отмена предыдущей реформы здравоохранения была ключевым обещанием Дональда Трампа на выборах. Реформа здравоохранения 2010 года предполагает субсидии малоимущим на медицинскую страховку. В то же время всех американцев обязали купить страховку и постановили штрафовать за ее отсутствие.