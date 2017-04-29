Нацфронт призвал создать коллегию журналистов во Франции

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Французское движение "Национальный фронт" предлагает создать коллегию журналистов в стране, чтобы "наказывать за плохое поведение", заявил представитель движения в регионе Земли Луары Аймерик Мерло.

"Проблема состоит в том, что в журналистике существует код профессиональной этики, но в нем не говорится, за что можно наказывать", — цитирует агентство Франс Пресс выступление Мерло на телеканале LCI.

По словам Мерло, отсутствие четкого понятия "плохого поведения" в журналистской профессиональной этике лежит в основе идеи Нацфронта о создании коллегии журналистов во Франции.

"Мы именно поэтому хотим создать коллегию журналистов, почти как коллегию медиков (официальная организация врачей во Франции с обязательным вступлением в нее каждого врача — ред.), в него будут входить журналисты, будут проводиться выборы… В любом случае он позволит штрафовать за плохое поведение", — сказал он.

Мерло добавил, что несмотря на данное предложение "Национальный фронт" нельзя считать "угрозой журналистике".

Вместе с тем сообщается, что создание коллегии журналистов не фигурирует в числе 144 пунктов предвыборной программы Марин Ле Пен.