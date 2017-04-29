"Наезд Трампа не сработает". Посол России в Китае о северокорейском вопросе

Пекин, 29 апр — РИА Новости. Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ, для РИА Новости. Вопрос о ракетно-ядерных испытаниях КНД остается болевой точкой мировой политики. О позиции Китая в отношении Северной Кореи и Дональда Трампа группе российских журналистов рассказал Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в КНР Андрей Иванович Денисов.

- Насколько вообще близки российские и китайские позиции по северокорейскому вопросу?

— Близки до степени совпадения. Во-первых, ни мы, ни Китай никогда не будем поддерживать ни ядерную, ни ракетную программу Северной Кореи. Мы ее (программу — прим. РИА Новости) категорически осуждаем, и не только потому, что это непосредственная угроза в том числе и для нас, но и потому, что это в значительной мере провоцирует американцев на наращивание своих якобы оборонительных мощностей в этой части мира, которые, на самом деле, имеют наступательный потенциал.

Во-вторых, военного решения северокорейской проблемы быть не может, возможно только политико-дипломатическое. И мы, и китайцы прекрасно понимаем, что тот наезд и накат, который использует Трамп, обречен и не сработает. Военные угрозы на северокорейцев не просто не действуют, но скорее наоборот — возбуждают и провоцируют. Создают оправдания и объяснения для их действий. Вообще кто-то посчитал, что за время Трампа северокорейцы уже девять раз запускали ракеты, при Обаме их было гораздо меньше. Так что эти запуски Трампа только раззадоривают.

Американский президент вообще подошел очень близко к краю, когда начались угрозы, но слава Богу опомнился. Он, может, и сумасшедший, но не самоубийца. То же самое хотелось бы думать об Ким Чен Ыне. К ядерному испытанию в КНДР все готово, но ведь они его не осуществляют. Правда, ракету очередной раз запустили, но неудачно, и это породит очередной всплеск риторики с той стороны.

В-третьих, ни мы, ни китайцы не ставим целью смену режима в КНДР — это один из наших принципов, мы на это не работаем. Конечно, проникнуть в черепную коробку Ким Чен Ына крайне трудно, но главное для него — это сохранение династии, сложившейся формы правления. И, кстати, не только для него, но и для всей сложившейся вокруг скорлупы, где он выступает внутренним стержнем (имеется в виду партийная и военная элита КНДР, чья судьба тесно связана с судьбой Кимов — прим. РИА Новости).

В-четвертых, и мы и китайцы поддерживаем резолюции Совета Безопасности ООН, налагающие определенные санкции на Северную Корею. И эти санкции — особенно в случае с Китаем — становятся достаточно эффективными. Прошли сообщения о приостановке закупки китайцами северокорейского угля, на чем Северная Корея потеряла достаточно большие деньги. Северокорейское руководство, по неподтвержденным данным, было в бешенстве от такого шага, и (по подтвержденным уже данным) начало нормировать отпуск топлива, причем с неким запасом, в расчете на новые санкции. Американцы то, продолжают на Китай давить, требуя ужесточить политику в отношение Северной Кореи. Санкции со стороны иных игроков могут воздействовать лишь в одной сфере — финансово-банковской. А влияния на материальные поставки товаров или импорт у них (в отличие от Китая, который поставляет в КНДР значительную часть продуктов питания и топлива — прим. РИА Новости) нет.

- И получается, продавливают?

— Вообще американцы спекулируют на этом давлении — "мы убедили, дядюшка Си согласился". Это немножко блеф, возможно кто-то что-то неправильно понимает — Трамп в этих делах не слишком опытен, да и советников вокруг него немного. Китайцы же в принципе не говорят "нет", у них такая манера ведения переговоров. Либо "да", либо "подумаем, дадим поручение, изучим".

Ну и, конечно, в-пятых, мы выступаем за возобновление — если это когда-то станет возможным — уже имеющихся форматов, прежде всего шестисторонних переговоров. Они прервались в 2008 году из-за того, что американцы с северокорейцами так и не смогли договориться, и вот уже почти 10 лет мы призываем к ним вернуться. Мы с китайцами считаем, что любые паллиативы не сработают. Ну, например, нам говорят — а давайте соберемся впятером, без Северной Кореи. Зачем так собираться, чтобы друг друга убеждать в очевидных, в общем-то, вещах?

Да, эти разумные доводы, на которые и мы и китайцы вместе и порознь приводили, пока не работают. Ну что ж, надо продолжать убеждать дальше. Мы по своим каналам работаем, китайцы по своим. И, по моему личному мнению, тот факт, что на день рождения Ким Ир Сена не произошло очередных ядерных испытаний, является целиком и полностью результатом работы китайцев. Ничто другое не могло убедить и воздействовать на КНДР, уж точно не ужимки и прыжки американцев, которые еще больше антагонизируют северокорейское руководство.

- Китайцы выступают резко против размещения в Южной Корее американской системы ПРО, но кажется, что только на словах. Есть ли у них какая-то стратегия по недопущению создания этой системы, или они уже смирились?

— Этот момент заботит наших китайских партнеров — они решительно выступают против планов размещения американцами противоракетных систем (пресловутой THAAD) на южнокорейской территории. Мы же считаем эту систему частью глобального комплекса, куда относится и ПРО в Европе. Китайцы же, пока не разворачивали ПРО в Южной Корее говорили, что Европа далеко, это не их дело, не их вопрос, а сейчас это стало темой. Поэтому я и говорю, что китайцы выступают с более наступательных позиций. Признаков пофигизма, смиренности или даосистского у-вэй (недеяния — прим. РИА Новости) и близко нет.

Так, китайцы применяли — к нашему удивлению — воспитательные меры. Например, запретили южнокорейские телефильмы и гастроли на своей территории южнокорейских мальчиковых групп. Кроме того, по некоторым данным, на полках в северных китайских землях сократилось количество южнокорейских товаров.

Сейчас Китай внимательно смотрит за событиями в Южной Корее. Девятого мая в этой стране пройдут президентские выборы, и в Пекине отслеживают позиции двух основных президентов. Оба были настроены против THAAD (один более решительно, другой менее). Сейчас же, при приближении выборов, оба, как считают китайцы, постепенно сдвигаются к американской позиции. Но с другой стороны увеличиваются народные протесты против этого, как говорят в Китае, "гольф-клуба".

Ну и, конечно, китайцев умиляет позиция американского президента. Трамп — это Трамп. Сначала выставил Меркель счет на 375 миллиардов долларов, а сейчас от корейцев потребовал оплатить 1 миллиард за размещение THAAD. И если немцы отреагировали тихо, то корейцы на дыбы взвились.

Так что признаков смирения нет, да и не будет. Здесь по-другому работает политический аппарат. Пока нет решения, ничего видно не будет. Но как только решение примут, то это как передернуть выключатель — все резко изменится в 24 часа.

- Как вообще китайцы оценивают личность американского президента, его политику? Они считают его действия стратегическими, или же непредсказуемыми и авантюрными?

— Здесь, как и везде в мире, на его победу не ставили и ломаного копья. Как наши американисты, так и китайские доказывали, что это просто невозможно (и, кстати, если нашим за такие прогнозы ничего не было, то в Китае в отношение некоторых товарищей были приняты определенные меры, их наказали). В силу особенностей китайского политического мышления для них самое страшное — это непредсказуемость. Невозможность просчитать, провести некоторую политику в ответ на пусть и неприемлемую и глубоко чуждую, но понятную линию. Поэтому, конечно, линия Обамы и Хиллари была для них более привлекательным вариантом.

С приходом же Трампа начались очень серьезные размышления о том, как жить дальше. Которые вылились в известный визит Си Цзиньпина. И тут уже китаисты стали посыпать себе голову пеплом — те, кто давно занимается Китаем и привык к определенным клише, увидел, как эти клише были сломаны. Но тут была чистая прагматика — нужно было спасать экономику, как-то ограничить активность Трампа в деле нанесения экономического ущерба Китаю (что Трамп был в состоянии сделать). Китай бы, конечно, ответил, и Америка бы все это прочувствовала, но это было бы потом — по факту Китай понес бы серьезные убытки, ведь для него очень важен доступ на внешние рынки. И когда Трамп в присущей ему манере говорит "вчера Китай был валютным манипулятором, а сегодня перестал им быть, поскольку мы с ним хорошо работаем по Корее), то это как в частушке "Я любил тебя, Маланья, до партийного собранья, как открылись прения — изменилось мнение".