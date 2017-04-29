ЕС ждет от Британии соблюдения обязательств, принятых в рамках союза

БРЮССЕЛЬ, 29 апр – РИА Новости, Мария Князева. Лидеры 27 стран Евросоюза ожидают от Великобритании выполнения своей части международных обязательств, которые она берет на себя, будучи членом ЕС, говорится в указаниях по ведению переговоров о Brexit, одобренных саммитом глав государств 27 стран ЕС (без Британии) в субботу.

"Евросоюз сохранит свои права и обязанности, связанные с международными соглашениями. В этом отношении Евросовет ожидает, что Великобритания будет уважать свою долю всех международных обязательств, взятых на себя в рамках членства в ЕС", — говорится в документе.

В этой связи, ЕС считает важным проведение с Великобританией "конструктивного диалога" о возможном общем подходе в отношении соответствующих стран-партнеров, не входящих в ЕС, а также международных организаций и конвенций, говорится в документе.