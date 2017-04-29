В Чехии похоронили останки двух советских летчиков

ПРАГА, 29 апр – РИА Новости, Александр Куранов. На кладбище павших советских воинов в городе Глучине на севере Чехии в субботу состоялось захоронение останков двух советских летчиков, которые погибли в ходе Моравско-Остравской наступательной операции Красной армии в апреле 1945 года, сообщил РИА Новости первый секретарь посольства России и руководитель представительства Минобороны РФ по военно-мемориальной работе в Чехии Валерий Коннов.
Благодаря работе молодых чешских поисковиков из "Клуба друзей" города Сухдола-над-Одрой, расположенного неподалеку от Остравы на севере республики, удалось найти фрагменты самолета Ил-2 № 11698, а среди них – останки двух летчиков, сбитых фашистами 15 апреля 1945 года. По номеру самолета определили имена членов экипажа.
"Павлу Васильеву было 27 лет, Агафону Тезикову – 24 года. Они воевали в составе 8-го штурмового авиационного Львовского корпуса 8-й воздушной армии вооруженных сил СССР", — сказал Коннов.
Всего на территории Чехии, как сообщил Коннов, похоронено около 60 тысяч воинов Красной армии, павших при освобождении республики. На мемориальном кладбище в городе Глучине похоронены 3,3 тысячи красноармейцев.