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В мире

В Чехии похоронили останки двух советских летчиков

Сюжет:
Подготовка к празднованию Дня Победы (95)
18:2229.04.2017
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© Fotolia / leonid_shtandelСвечи и гвоздики. Архивное фотоСвечи и гвоздики. Архивное фото
© Fotolia / leonid_shtandel

ПРАГА, 29 апр – РИА Новости, Александр Куранов. На кладбище павших советских воинов в городе Глучине на севере Чехии в субботу состоялось захоронение останков двух советских летчиков, которые погибли в ходе Моравско-Остравской наступательной операции Красной армии в апреле 1945 года, сообщил РИА Новости первый секретарь посольства России и руководитель представительства Минобороны РФ по военно-мемориальной работе в Чехии Валерий Коннов.

Дубна
© Фото : Yokki
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"В присутствии посла РФ в Чехии Александра Змеевского, представителей местных властей, минобороны республики и военных ветеранов на кладбище погибших в ходе Моравско-Остравской наступательной операции Красной армии весной 1945 года советских воинов в субботу состоялась торжественная церемония захоронения останков двух летчиков, Агафона Тезикова и Павла Васильева", — сказал Коннов.

Благодаря работе молодых чешских поисковиков из "Клуба друзей" города Сухдола-над-Одрой, расположенного неподалеку от Остравы на севере республики, удалось найти фрагменты самолета Ил-2 № 11698, а среди них – останки двух летчиков, сбитых фашистами 15 апреля 1945 года. По номеру самолета определили имена членов экипажа.

"Павлу Васильеву было 27 лет, Агафону Тезикову – 24 года. Они воевали в составе 8-го штурмового авиационного Львовского корпуса 8-й воздушной армии вооруженных сил СССР", — сказал Коннов.

Генерал-майор Степан Микоян
© РИА Новости . Лев Иванов
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В эти дни, предшествующие 72-й годовщине Победы советского народа над гитлеровским нацизмом, по словам Коннова, практически ежедневно в различных городах и селах Чехии проходят торжественные возложения венков к мемориалам и отдельным памятникам и памятным доскам, посвященным погибшим весной 1945 года во время освобождения республики от фашистов красноармейцам.

Всего на территории Чехии, как сообщил Коннов, похоронено около 60 тысяч воинов Красной армии, павших при освобождении республики. На мемориальном кладбище в городе Глучине похоронены 3,3 тысячи красноармейцев.

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