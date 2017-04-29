ЕС и Британия до Brexit смогут заключить только временные договоренности

БРЮССЕЛЬ, 29 апр – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз и Великобритания в рамках переговоров смогут договориться о переходном периоде в своих отношениях, который наступит после Brexit, говорится в указаниях по ведению переговоров, одобренных саммитом глав государств 27 стран ЕС (без Британии) в субботу.

В период переговоров об условиях отделения страны от союза, могут быть определены "переходные договоренности, которые будут в интересах Евросоюза", говорится в документе. Они могут стать мостом к будущим отношениям с Великобританией, отмечается в документе.

Любые подобные договоренности должны быть "четко определены и ограничены во времени", отмечается в указаниях. В частности, ЕС не исключает рассмотрения временной пролонгации распространения на Великобританию законодательства ЕС после "развода", свидетельствует документ.

При этом заключить договоренности о будущих отношениях Евросоюз и Великобритания смогут лишь после выхода страны из ЕС. Во время переговоров будет определено лишь общее понимание структуры будущих отношений между регионами.