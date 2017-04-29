МИД призвал США раскрыть данные о применении химоружия ИГ* в Курдистане

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Москва призывает Соединенные Штаты Америки поделиться с Советом Безопасности ООН доказательствами применения химического оружия террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ)* и другими бандформированиями в иракском Курдистане, сообщается на сайте МИД России.

Соответствующий комментарий министерства размещен на его сайте в связи с опубликованием доклада госдепа США о соблюдении государствами соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения.

Как подчеркнули в МИД, США следовало бы более ответственно подходить к вопросу использования негосударственными субъектами химического оружия в ближневосточном регионе.

"А для этого нужно просто действовать в рамках взятых на себя обязательств по резолюциям СБ ООН 2118, 2209 и 2235 и поделиться с Советом Безопасности доказательствами преступлений ИГИЛ* и других террористических группировок в иракском Курдистане, полученных американскими военными в 2015-2016 годах непосредственно с мест применения экстремистами отравляющих веществ", — говорится в заявлении ведомства.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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