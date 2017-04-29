Жителей села, пострадавшего от оползня в Киргизии, переселят в палатки

БИШКЕК, 29 апр – РИА Новости. Сорок семей, проживавших в домах поблизости от места схода оползня в Узгенском районе Киргизии, переселят в палаточный лагерь, сообщает пресс-служба правительства республики.
"На месте происшествия силами МЧС для жителей 40 домов, находящихся в опасной зоне, разбиты 30 пятиместных палаток, также доставлены 30 комплектов гигиенических средств и 30 комплектов столовых принадлежностей", — сообщает пресс-служба.
В правительстве сообщили, что вечером в субботу место трагедии посетил премьер-министр страны Сооронбай Жээнбеков, который выразил соболезнования родственникам и односельчанам в связи с человеческими жертвами в результате стихийного бедствия.
Жээнбеков отметил, что ликвидацией последствий чрезвычайного происшествия и оказанием помощи пострадавшим будет руководить на месте трагедии лично глава МЧС республики Кубатбек Боронов, а также полномочный представитель правительства в Ошской области (губернатор) Таалайбек Сарыбашев.
В настоящий момент на месте ЧП продолжаются спасательные работы, в которых задействованы спасатели МЧС, военнослужащие Вооруженных сил республики, сотрудники МВД.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава, дежурящие на месте трагедии, бригады врачей госпитализировали семерых родственников погибших, у которых диагностированы посттравматический шок и инсульт.