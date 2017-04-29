Жителей села, пострадавшего от оползня в Киргизии, переселят в палатки

БИШКЕК, 29 апр – РИА Новости. Сорок семей, проживавших в домах поблизости от места схода оползня в Узгенском районе Киргизии, переселят в палаточный лагерь, сообщает пресс-служба правительства республики.

Мощный оползень объемом 1 млн кубометров обрушился на село Аюу в Ошской области Киргизии, в котором проживали около 1,3 тысячи человек, в субботу около 07.00 (04.00 мск). По предварительным данным, погибшими считаются члены 6 семей — всего 24 человека, из которых 9 детей до 14 лет. На месте трагедии ведутся поисково-спасательные работы. В МЧС не исключают возможность повторного схода оползней в этом районе.

"На месте происшествия силами МЧС для жителей 40 домов, находящихся в опасной зоне, разбиты 30 пятиместных палаток, также доставлены 30 комплектов гигиенических средств и 30 комплектов столовых принадлежностей", — сообщает пресс-служба.

В правительстве сообщили, что вечером в субботу место трагедии посетил премьер-министр страны Сооронбай Жээнбеков, который выразил соболезнования родственникам и односельчанам в связи с человеческими жертвами в результате стихийного бедствия.

"Со стороны правительства будут приняты все необходимые меры по скорейшей ликвидации последствий данного происшествия. Государство окажет всю необходимую посильную помощь, мы глубоко сознаем, что это наша общая трагедия", — сказал он.

Жээнбеков отметил, что ликвидацией последствий чрезвычайного происшествия и оказанием помощи пострадавшим будет руководить на месте трагедии лично глава МЧС республики Кубатбек Боронов, а также полномочный представитель правительства в Ошской области (губернатор) Таалайбек Сарыбашев.

В настоящий момент на месте ЧП продолжаются спасательные работы, в которых задействованы спасатели МЧС, военнослужащие Вооруженных сил республики, сотрудники МВД.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава, дежурящие на месте трагедии, бригады врачей госпитализировали семерых родственников погибших, у которых диагностированы посттравматический шок и инсульт.