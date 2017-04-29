Саммит лидеров 27 стран ЕС одобрил указания по ведению переговоров о Brexit

БРЮССЕЛЬ, 29 апр — РИА Новости, Мария Князева. Саммит глав 27 государств Евросоюза одобрил указания по ведению переговоров с Великобританией о ее выходе из ЕС (Brexit), говорится в Twitter мальтийского председательства в Совете ЕС.
"Указания утверждены единогласно. Твердый и справедливый политический мандат 27 стран ЕС для переговоров по Brexit готов", — написал в Twitter председатель Евросовета Дональд Туск.
В Twitter главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера отмечается, что это решение было принято менее чем за 15 минут.