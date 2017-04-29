Координатора программ ЕС в Армении обвинили в хищении грантов

ЕРЕВАН, 29 апр – РИА Новости, Гамлет Матевосян. Главному фигуранту уголовного дела о хищении в особо крупных размерах грантовых средств со стороны делегации Евросоюза в Ереване Марине Папян предъявлено обвинение, сообщила в субботу пресс-служба Следственного комитета Армении.

Папян была задержана 26 апреля по делу о хищениях. В качестве обвиняемых по этому делу проходят 13 человек, трое из которых находятся в розыске. По данным СК, в общей сложности было присвоено около 135 тысяч евро. Согласно сообщению пресс-службы, предварительное следствие ведет главное управление по особо важным делам Следственного комитета.

"Руководителю программ офиса делегации ЕС в Армении Марине Папян предъявлено обвинение по признакам пункта 1 части 3 статьи 178 ("мошенничество, то есть хищение чужого имущества в особо крупных размерах" – наказывается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой) уголовного кодекса (семь эпизодов). В суд представлено ходатайство о применении в отношении Папян меры пресечения – ареста", — сообщили в СК.

В СК отметили, что предварительное следствие продолжается, ведутся активные следственные действия для проведения "многостороннего, объективного и полного расследования на основе полученных данных".