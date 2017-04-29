Абэ считает, что сейчас не та ситуация, чтобы созывать "шестерку" по КНДР

ТОКИО, 29 апр – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает, что сейчас не та ситуация, когда можно возобновить шестисторонние переговоры по КНДР на фоне продолжающихся провокационных действий со стороны Пхеньяна.

"Это не та ситуация, когда (переговоры) можно немедленно возобновить", — цитирует агентство Киодо заявление японского премьера.

Абэ назвал последний пуск баллистической ракеты КНДР "серьезной угрозой безопасности его страны".

"Это абсолютно неприемлемо. Мы решительно осуждаем подобные действия", — подчеркнул Абэ.

Рано утром в субботу военные КНДР провели пуск баллистической ракеты в северо-восточном направлении из района Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо. Испытания завершились неудачей. Американские и японские военные считают, что баллистическая ракета упала в пределах северокорейской территории в пределах 50 километров от места пуска. Тип ракеты точно пока не определен. По мнению экспертов, это могла быть Scud ER, то есть ракета ближнего радиуса действия с увеличенной дальностью полета, или ракета среднего радиуса действия KN-17.

Очередные ракетные испытания КНДР состоялись спустя лишь несколько часов после окончания специального заседания СБ ООН, в ходе которого США заявили о необходимости усиления изоляции КНДР и о своей готовности ужесточить существующие санкции и ввести новые ограничения, а Южная Корея предложила всерьез задуматься над тем, может ли КНДР оставаться членом ООН на фоне провокационных действий.