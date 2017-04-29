На Украине нашли мешки с похищенной у фельдъегерей документацией

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости. Мешки с документацией, похищенной во время нападения на работников фельдъегерской службы в Киеве, обнаружили в городе Борисполь, сообщил глава столичной национальной полиции Андрей Крищенко.

Ранее в субботу полиция заявила о розыске злоумышленников, напавших на трех работников фельдъегерской службы на центральном железнодорожном вокзале Киева и отобравших несколько сумок с корреспонденцией и два пистолета Макарова. По данному инциденту возбуждено уголовное дело.

"Приблизительно два часа назад в Борисполе были обнаружены мешки с документацией. Ценные отправления исчезли, были обнаружены с документацией, их не вскрывали. Мы тоже их не вскрываем, ждем представителей службы, будем осматривать с ними", — сказал Крищенко на брифинге, который транслировал украинский "5 канал".

Также он отметил, что уже установлены некоторые обстоятельства нападения, известно количество нападавших и на каких автомобилях они скрылись.

Ранее украинский телеканал "ЭспрессоТВ" сообщил, что нападавших было пятеро, они были одеты в камуфляжную форму.