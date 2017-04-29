Премьер Японии подтвердил намерение решить вопрос мирного договора с РФ

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил, что намерен решить вопрос мирного договора с РФ, между сторонами необходимо взаимное доверие, передает агентство Рейтер.

Как сообщает японское агентство Киодо, Абэ в ходе пресс-конференции в Лондоне заявил о намерении "разрешить вместе с президентом Путиным проблему мирного договора".

Кроме того, премьер заявил, что надеется на конструктивное сотрудничество с Россией для решения глобальных проблем.

На днях Абэ посетил с визитом РФ, где встретился с президентом Владимиром Путиным.

Отсутствие мирного договора долгие годы омрачает российско-японские отношения. Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление.