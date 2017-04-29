Китай депортировал обвиненную в шпионаже гражданку США

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Власти Китая депортировали гражданку США, которую ранее обвинили в шпионаже и два года содержали под стражей, передает агентство Рейтер со ссылкой на супруга американки.

Американка Сэнди Фан-Джиллис была арестована в марте 2015 года, когда собиралась покинуть материковый Китай и направиться в Макао. Ее приговорили к 3,5 года тюремного заключения за шпионаж.

Как заявил супруг Фан-Джиллис, она прибыла в Лос-Анджелес в пятницу. Адвокат Фан-Джиллис отказался предоставить детали по делу из-за "государственных секретов", которые в нем содержатся.

Муж депортированной Джефф Джиллис заявил, что власти Китая обвиняли его супругу в том, что она дважды посетила страну в 1996 году со шпионской миссией и работала с ФБР.