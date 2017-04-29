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В мире

Пуски ракет КНДР не являются угрозой для соседних стран, считает депутат ГД

Сюжет:
Ракетный пуск в КНДР (19)
10:1429.04.2017
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© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкГлава КНДР Ким Чен Ын во время торжественной церемонии открытия жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне. Архивное фотоГлава КНДР Ким Чен Ын во время торжественной церемонии открытия жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Испытания баллистических ракет Северной Кореей не представляют угрозы для соседних стран, КНДР, проводя их, показывает таким государствам, как США, что вмешательство в ее внутренние дела может быть наказано, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Военнослужащие во время несения боевого дежурства зенитными ракетными дивизионами. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Россия привела ПВО в состояние повышенной готовности после пуска ракет КНДР

В субботу южнокорейские военные сообщили, что КНДР осуществила пуск ракеты неизвестного пока типа в северо-восточном направлении из района Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо. Американские военные, зафиксировавшие запуск ракеты, а также японские власти сообщили, что ракета взорвалась вскоре после старта и упала на территории КНДР.

"То, что раз за разом делает руководство Корейской Народной Демократической Республики, мне кажется, соседям никакой угрозы не представляет, потому что идет обычное испытание ракетного оружия. Одновременно страна демонстрирует таким странам, как США, что любое вмешательство в дела этой страны, может быть сурово наказано", — сказал Красов РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул необходимость дипломатических усилий со стороны России, чтобы не допустить открытый конфликт в регионе. "Сейчас достаточно одной искорки для того, чтобы вспыхнул не просто костер, а большой пожар", — уточнил он.

"Мы должны призвать все стороны, включая Южную Корею, Северную Корею, чтобы меньше было "бряцания оружием". Не зачем наращивать морские группировки, американцам там вообще делать нечего", — заключил депутат.

Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.

Как передал ранее телеканал NHK со ссылкой на источники в минобороны Японии, ударная авианосная группа США во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон" вошла в акваторию Японского моря в субботу.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР
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