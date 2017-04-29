Минюст США объявил о назначении Боенте и.о. помощника генпрокурора

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Министерство юстиции США в пятницу объявило о назначении Даны Боенте исполняющим обязанности помощника генпрокурора США Джеффа Сешнса.

На этой должности он сменит Мэри Маккорд, которая покинет пост в середине мая. Отмечалось, что Маккорд была ответственной в министерстве юстиции США за расследование связей кампании президента США Дональда Трампа с РФ и вмешательства России в выборы.

Телеканал CNN отмечает, что Боенте назначен главой отдела минюста, который занимается наблюдением за работой ФБР по расследованию вмешательства РФ в выборы и другими расследованими высокого уровня. Ранее Сенат США утвердил Рода Розенстайна на пост первого заместителя генпрокурора, который расследует "вмешательство РФ в выборы". По данным CNN, основные судебные решения в рамках расследования о роли РФ в выборах будет принимать Розенстайн.

Боенте до назначения Сешнса генпрокурором США являлся и.о. обязанности главы министерства юстиции США, а также прокурором по Восточному округу штата Виргиния. В сообщении минюста отмечается, что он продолжит исполнять обязанности окружного прокурора.

Американские телеканалы со ссылкой на спецслужбы регулярно обвиняют Трампа в "связях с Россией", которые, по их утверждению, могли привести его к победе на выборах. Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Утечки в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа постоянно общались с представителями российской разведки, в Кремле также назвали не опирающимися на факты. Опроверг их и Белый дом, и сам Трамп.