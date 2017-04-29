Китай и США привержены мирному решению ситуации на Корейском полуострове

ПЕКИН, 29 апр — РИА Новости, Булатов. Китай и США твердо привержены тому, что ситуацию на Корейском полуострове необходимо решать мирными способами за счет диалога и консультаций, сообщило в субботу китайское внешнеполитическое ведомство.

Согласно сообщению, в Нью-Йорке состоялась встреча главы МИД КНР Ван И и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

"Обе стороны в равной мере признают, что нынешняя ситуация на Корейском полуострове является проблемой, при этом стороны вновь заявляют о цели по денуклеаризации (полуострова), обещают еще более строго выполнять резолюции СБ ООН, в то же время поддерживать решение ситуации мирным способом путем диалога и консультаций, чтобы как можно скорее смягчить напряженность на полуострове", — говорится в тексте на сайте МИД КНР по итогам встречи Ван И и Рекса Тиллерсона. Министр иностранных дел КНР также отметил, что обеим сторонам необходимо тесно сотрудничать, провести необходимую подготовку к предстоящему в этом году визиту президента США Дональда Трампа в Китай. По его словам, двум странам также необходимо как можно скорее запустить все четыре механизма диалога на высоком уровне, о создании которых Пекин и Вашингтон договорились в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в США.

Глава МИД КНР также сказал, что США и Китаю необходимо добиваться большего консенсуса, решать существующие противоречия, гарантировать здоровое и стабильное развитие отношений.

В свою очередь госсекретарь США, как сообщает китайское внешнеполитическое ведомство, поблагодарил Ван И за участие в министерской встрече в СБ ООН по КНДР. Он также сказал, что стороны уже начали развивать сотрудничество по международным и региональным делам, в том числе по мирному решению ядерной проблемы КНДР. Рекс Тиллерсон добавил, что США планируют укреплять сотрудничество и контакты с КНР, вместе противостоять вызовам.