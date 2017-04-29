Темер заявил о продолжении проведения реформ, несмотря на массовые протесты

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент Бразилии Мишел Темер заявил, что продолжит модернизировать законодательство, несмотря на массовые протесты, сообщает агентство Рейтер.

Президент Бразилии Темер выразил сожаление в связи со столкновениями, которые произошли во время акций протеста в пятницу в Рио-де-Жанейро и заявил, что правительство продолжит работу над пенсионными реформами, сообщает агентство Рейтер.

"Работа по модернизации законов в стране будет продолжена", — цитирует агентство заявление Темера.

Ранее агентство сообщало, что бразильские профсоюзы в пятницу провели первую за более чем 20 лет всеобщую забастовку в стране в знак протеста против жестких мер Темера. Забастовка продлится 24 часа.

Как сообщается, протестующие переворачивали автобусы, вступали в противостояние с полицией, также окружили резиденцию президента в Сан-Паулу.

Новые реформы, предложенные Темером, предполагают введение жестких мер экономии и сокращение льгот для ряда граждан, а также увеличения пенсионного возраста.