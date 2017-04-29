Трамп дистанцировался от бывшего советника Флинна

ВАШИНГТОН, 29 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп дистанцировался от своего бывшего советника Майкла Флинна, который в феврале был вынужден уйти в отставку на фоне обвинений в связях с Россией.
"Мне жаль его. Он служит стране, был генералом. Но давайте вспомним, он был утвержден администрацией (бывшего президента США Барака) Обамы на самом высоком уровне безопасности", — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.
.@POTUS on Gen. Flynn: "I do feel badly for him…He was a General, but just remember — he was approved by the @BarackObama admin." pic.twitter.com/au2yshBzbm— Fox News (@FoxNews) 28 апреля 2017 г.
"Он пришел в нашу администрацию на небольшой период времени, и он уже был утвержден администрацией Обамы, и еще оставались годы этого утверждения", — добавил Трамп, имея в виду особый статус Флинна, который сохранялся и после его отставки с поста главы разведывательного управления Пентагона.
Флинн был вынужден подать в отставку, поскольку Белый дом решил, что тот недостаточно полно проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о своих контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.
В настоящее время в Пентагоне и конгрессе США проводится проверка контактов Флинна во время его поездок в Россию в 2015 году и якобы получения им гонораров от российских компаний. Как лицо с особым статусом генерал должен был получить для этого соответствующее разрешение от властей США.