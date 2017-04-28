Дело Яценюка: Россия отправила в Интерпол запрос на розыск экс-премьера

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Россия направила в Интерпол материалы для розыска экс-премьера Украины Арсения Яценюка.

Ранее суд в Ессентуках заочно арестовал экс-премьера Украины, который обвиняется в бандитизме и с февраля числится в международном розыске.

Запрос в Интерпол

Материалы для розыска экс-премьера Украины Арсения Яценюка направлены в Интерпол, подтвердил РИА Новости официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Ранее МВД Украины сообщило, что получило копию обращения правоохранительных органов России в Интерпол с просьбой объявить Яценюка в международный розыск. Киев рассчитывает, что организация не станет этого делать.

В публикации на своем сайте украинское МВД отмечает, что факт обращения не является официальным объявлением Яценюка в международный розыск по линии Интерпола, а также настаивает на проверке соответствия запроса России уставу и правилам организации.

Ведомство также сообщило, что министр внутренних дел Арсен Аваков написал главе украинского бюро Интерпола письмо, в котором изложил факты, якобы свидетельствующие о политических мотивах дела против Яценюка. По словам Авакова, экс-премьер Украины "никогда не был в Чечне, не участвовал ни в каких вооруженных конфликтах, а в указанный российскими следователями период проживал, учился и работал по месту своего рождения на территории Украины".

"Учитывая изложенное, министерство надеется, что… Генеральный секретариат и Комиссия по контролю за файлами Интерпола примет во внимание позицию Украины и запретит использование возможностей и механизмов Интерпола для инспирированного российской стороной политического преследования Яценюка", — говорится в сообщении.

Дело Яценюка

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин заявил, что Яценюк воевал в Чечне на стороне боевиков, а также участвовал в пытках и расстрелах российских солдат. По его словам, следствие установило, что в период 1994-1995 годов в составе карательного отряда "Арго", а затем "Викинг" под руководством Александра Музычко против военнослужащих российских Вооруженных сил воевал и Яценюк.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров полагает, что у Следственного комитета есть доводы, подтверждающие участие Яценюка в боевых действиях в Чечне в 90-е годы, но сам его не видел и воином не считает.

Позднее суд в Ессентуках заочно арестовал Яценюка. Бывшего премьера Украины обвиняют по трем статьям — "участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях", "ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление", "умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах". С 21 февраля он объявлен в международный розыск.

Украинский Минюст назвал это решение незаконным и пообещал обратит внимание Европейского суда по правам человека на этот процесс.

Министерство иностранных дел Украины, в свою очередь, засекретило документы по заочному аресту экс-премьера. "Копии документов, указанных в запросе, предоставить не представляется возможным", — говорится в ответе МИД на запрос агентства "Украинские новости".

Ограничение доступа к этой информации чиновники связали с возможным "существенным вредом" интересам национальной безопасности и территориальной целостности.

Антироссийская позиция

Сам экс-премьер считает, что Москва добивается его ареста за антироссийскую позицию.

"Решение российского Интерпола запросить мое задержание, арест и экстрадицию в РФ является частью российского плана по дискредитации и преследованию тех, кто выступает против России. Но у них ничего не получится", — приводит слова Яценюка его пресс-служба.

Политик считает, что Москва не может простить ему подачу иска в Европейский суд по правам человека против России и иска против "Газпрома".

"Моя международная позиция как на посту премьер-министра страны, так и сейчас, на посту лидера политической партии, остается очень четкой — проукраинская и антироссийская", — заявил Яценюк.

"Дальше некуда"

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik назвал решение российского суда справедливым актом правосудия.

По его мнению, здесь вряд ли можно говорить о том, что решение российского суда нанесет удар по репутации бывшего украинского премьера.

"Мне кажется, что решение российского суда не дискредитирует его в большей степени, чем сейчас, потому что все, что можно было сделать негативного в политическом плане, Яценюк уже сделал. У него большие проблемы с электоральным рейтингом на Украине, украинцы не забыли о его губительной политике, и только на борьбе неких смыслов у него есть шанс зайти в новый украинский парламент", — отметил Иван Мезюхо.

Он не исключил, что для возвращения в политику Яценюк будет использовать заочный арест, как аргумент в свою пользу.