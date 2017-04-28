Минобороны КНР поздравило флот плакатом с российскими истребителями

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Министерство обороны Китая по ошибке разместило на одном из агитационных плакатов российскую и американскую военную технику, сообщает журнал Popular Mechanics.

Bad official poster for Chinese navy 68th Anniv. But shows MiG-35 taking off, J-10s flying overhead and what sure look like LPD-17s in tow. pic.twitter.com/7DHbxI4Mlm — Gary Wetzel (@GWetzel) 25 апреля 2017 г.

На постере к 68-летию флота КНР, помимо первого китайского авианосца "Ляонин", изображены российские истребители МиГ-35, которые не состоят на вооружении Народно-освободительной армии, и десантные корабли ВМС США. Кроме того, авторы плаката перепутали самолет палубной авиации "Шэньян" J-15 с моделью "Чэнду" J-10, непредназначенной для использования с авианосцев.

Сообщается, что Министерство обороны КНР уже принесло извинения и пообещало впредь не допускать подобных ошибок.