АНБ перестанет отслеживать переписки американцев с иностранцами, пишут СМИ

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Агентство Национальной Безопасности США перестанет отслеживать сообщения, которые американцы пишут или получают из-за границы, пишет издание New York Times со ссылкой на чиновников.

По данным газеты, АНБ также перестанет отслеживать сообщения, в которых упоминается имя иностранцев, являющихся объектами слежки американских спецслужб.

Тема слежки за гражданами остается одной из главных в общественной дискуссии США с 2013 года, когда экс-сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден раскрыл масштабные программы электронной слежки, разработанные спецслужбами США.

Под давлением в обществе был принят закон об ограничении массовой слежки за электронными коммуникациями, но спецслужбы оставили за собой эту возможность по решению суда. Интернет-компании заявляют, что их бизнесу был нанесен серьезный репутационный ущерб. Многие ведущие компании США укрепляют системы шифрования пользовательских данных, хотя по-прежнему обязаны предоставлять спецслужбам информацию, которую те потребуют в соответствии с законом.