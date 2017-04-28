США
28.0428 апреля21:57МСК
USD56.98+0.01
EUR62.04-0.12
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

"Неэффективные меры": в ООН оценили результаты антироссийских санкций

21:3028.04.2017
(обновлено: 21:33 28.04.2017)
055051
© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанкЗдание ООН в Нью-Йорке. Архивное фотоЗдание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Международные санкции в отношении России оказались неэффективными, полагает спецдокладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идрис Джазаири.

Успешная адаптация

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Экономисты из госдепа рассказали о влиянии санкций на российскую экономику
По словам Джаизири, Россия смогла успешно адаптироваться к ситуации с санкциями.

"И снова стало очевидным, что односторонние санкции неэффективны для достижения тех целей, которые они ставят перед собой, и наносят вред правам невинных людей", — сказал он.

Специальный докладчик напомнил, что меры в отношении России приняли одновременно с резким падением цен на нефть, поэтому чистое воздействие санкций определить сложно.

"Тем не менее, он (спецдокладчик ООН — ред.) удостоверился в том, что Россия успешно адаптировалась к ситуации, и население приняло трудности, вызванные санкциями", — говорится в сообщении для прессы, распространенном Управлением верховного комиссара ООН по правам человека по итогам визита Джазаири в Россию.

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Дружинин, Антон Денисов
Перейти в фотобанк
ВЦИОМ: большинство россиян считают, что не надо бороться за отмену санкций
Джазаири отметил, что "России удалось реструктуризировать экономику таким образом, чтобы смягчить или избежать прямых последствий санкций для населения". Однако и Россия понесла издержки из-за введения ответных санкций в отношении ряда государств, констатировал он.

Ранее, на встрече с председателем комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом, Джазаири подчеркнул, что "экономика адаптируется к контексту санкций, к политике основных торговых партнёров".

"Возникают новые структуры, появляются новые инвестиции. Они доходят до этапа производства. Возникают новые модели торговли, и они потребуют, конечно, затрат на начальном этапе, но со временем их эффективность возрастает", — сказал он.

Снять санкции с выборных лиц

Штаб-квартира Организации объединенных наций в Нью-Йорке, США. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Санкции против России оказались неэффективными, заявили в ООН
Также Джазаири призвал снять односторонние санкции в отношении российских выборных лиц и предоставить им иммунитет.

"Главное внимание следует уделять обеспечению иммунитета к односторонним мерам для лиц, избираемых в парламентскую ассамблею, уполномоченных демократическим путем посредством выборов и выполняющих свои функции исключительно в соответствии с государственной конституцией", — заявил он.

"Пострадавший" Крым

Международные санкции в отношении Российской Федерации могут негативно отразиться на жизни наиболее уязвимых групп населения страны, больше всего бьют по жителям Крыма, считает спецдокладчик ООН.

Флаги РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В СПЧ ООН оценили влияние западных санкций на Россию
"(Санкционные — ред.) Меры призваны быть сдерживающим фактором для России, но они рискуют быть лишь сдерживающим фактором для международного сообщества предпринимателей, оказывая негативное воздействие в России лишь на те уязвимые группы, которые вообще не имеют отношения к кризису", — заявил Джазаири.

По его словам, "больше всех от нынешнего кризиса страдает население Крыма".

"Они не должны коллективно платить цену за то, что является сложным политическим кризисом, на который они не могут повлиять. Их страдания также не могут служить аргументом в разрешении политических разногласий", — подчеркнул Джазаири.

Он добавил, что готов прибыть с визитом в Крым, чтобы изучить положение в области прав человека, в случае если соответствующие заинтересованные стороны обратятся с такой просьбой и предварительно достигнут согласия в этом отношении.

Пропорциональный ответ

© РИА Новости . Артем Житенев
Перейти в фотобанк
В ООН назвали самый "страдающий" от санкций российский регион
На встрече с Клишасом Джазаири подчеркнул, что контрсанкции России против стран Запада являются пропорциональными мерами и нормальной дипломатической практикой.

"Вы (Россия. — Прим. ред.) ввели со своей стороны ответные санкции или контрсанкции. В той степени, в которой контрсанкции являются пропорциональными первоначальным санкциям, это часть нормальной дипломатической практики", — сказал Джейзари.

По его словам, "по мере того, как страны втягиваются в этот порочный цикл санкций и контрсанкций, вводятся санкции на санкции и так далее, возникает ситуация подрыва международной торговли, что противоречит уже всем признанным принципам выгоды международной торговли".

Джаизири отметил, что главным проигравшим при наложении санкций стала не целевая страна, в отношении которой были введены санкции, а эффективность международной торговли в целом.

Визит в Россию

Во время визита в Россию 24-28 апреля Джазаири встретился с представителями правительства страны и гражданского общества, посетил национальные правозащитные учреждения, побеседовал с бизнесменами и дипломатами.

Как ожидается, спецдокладчик представит свой доклад по итогам визита в Россию с выводами и рекомендациями на очередной сессии Совета ООН по правам человека в сентябре 2017 года.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена