"Неэффективные меры": в ООН оценили результаты антироссийских санкций

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Международные санкции в отношении России оказались неэффективными, полагает спецдокладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека Идрис Джазаири.

Успешная адаптация

По словам Джаизири, Россия смогла успешно адаптироваться к ситуации с санкциями.

"И снова стало очевидным, что односторонние санкции неэффективны для достижения тех целей, которые они ставят перед собой, и наносят вред правам невинных людей", — сказал он.

Специальный докладчик напомнил, что меры в отношении России приняли одновременно с резким падением цен на нефть, поэтому чистое воздействие санкций определить сложно.

"Тем не менее, он (спецдокладчик ООН — ред.) удостоверился в том, что Россия успешно адаптировалась к ситуации, и население приняло трудности, вызванные санкциями", — говорится в сообщении для прессы, распространенном Управлением верховного комиссара ООН по правам человека по итогам визита Джазаири в Россию.

Джазаири отметил, что "России удалось реструктуризировать экономику таким образом, чтобы смягчить или избежать прямых последствий санкций для населения". Однако и Россия понесла издержки из-за введения ответных санкций в отношении ряда государств, констатировал он.

Ранее, на встрече с председателем комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андреем Клишасом, Джазаири подчеркнул, что "экономика адаптируется к контексту санкций, к политике основных торговых партнёров".

"Возникают новые структуры, появляются новые инвестиции. Они доходят до этапа производства. Возникают новые модели торговли, и они потребуют, конечно, затрат на начальном этапе, но со временем их эффективность возрастает", — сказал он.

Снять санкции с выборных лиц

Также Джазаири призвал снять односторонние санкции в отношении российских выборных лиц и предоставить им иммунитет.

"Главное внимание следует уделять обеспечению иммунитета к односторонним мерам для лиц, избираемых в парламентскую ассамблею, уполномоченных демократическим путем посредством выборов и выполняющих свои функции исключительно в соответствии с государственной конституцией", — заявил он.

"Пострадавший" Крым

Международные санкции в отношении Российской Федерации могут негативно отразиться на жизни наиболее уязвимых групп населения страны, больше всего бьют по жителям Крыма, считает спецдокладчик ООН.

"(Санкционные — ред.) Меры призваны быть сдерживающим фактором для России, но они рискуют быть лишь сдерживающим фактором для международного сообщества предпринимателей, оказывая негативное воздействие в России лишь на те уязвимые группы, которые вообще не имеют отношения к кризису", — заявил Джазаири.

По его словам, "больше всех от нынешнего кризиса страдает население Крыма".

"Они не должны коллективно платить цену за то, что является сложным политическим кризисом, на который они не могут повлиять. Их страдания также не могут служить аргументом в разрешении политических разногласий", — подчеркнул Джазаири.

Он добавил, что готов прибыть с визитом в Крым, чтобы изучить положение в области прав человека, в случае если соответствующие заинтересованные стороны обратятся с такой просьбой и предварительно достигнут согласия в этом отношении.

Пропорциональный ответ

На встрече с Клишасом Джазаири подчеркнул, что контрсанкции России против стран Запада являются пропорциональными мерами и нормальной дипломатической практикой.

"Вы (Россия. — Прим. ред.) ввели со своей стороны ответные санкции или контрсанкции. В той степени, в которой контрсанкции являются пропорциональными первоначальным санкциям, это часть нормальной дипломатической практики", — сказал Джейзари.

По его словам, "по мере того, как страны втягиваются в этот порочный цикл санкций и контрсанкций, вводятся санкции на санкции и так далее, возникает ситуация подрыва международной торговли, что противоречит уже всем признанным принципам выгоды международной торговли".

Джаизири отметил, что главным проигравшим при наложении санкций стала не целевая страна, в отношении которой были введены санкции, а эффективность международной торговли в целом.

Визит в Россию

Во время визита в Россию 24-28 апреля Джазаири встретился с представителями правительства страны и гражданского общества, посетил национальные правозащитные учреждения, побеседовал с бизнесменами и дипломатами.

Как ожидается, спецдокладчик представит свой доклад по итогам визита в Россию с выводами и рекомендациями на очередной сессии Совета ООН по правам человека в сентябре 2017 года.