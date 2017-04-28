В Ереване стартовала патриотическая акция "Георгиевская ленточка"

ЕРЕВАН, 28 апр — РИА Новости. Патриотическая акция "Георгиевская ленточка", посвященная 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, стартовала в пятницу в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
Старт акции дали Российско-армянский союз молодежи и Ассоциация студентов российских вузов в Армении при поддержке Российского центра науки и культуры в Ереване. Активисты общественных организаций раздавали прохожим и водителям георгиевские ленточки, а также буклеты, рассказывающие об истории появления этого символа Победы и краткой истории Великой Отечественной войны.
"В этом году акция пройдет с особым размахом не только в Ереване, но и областях, в частности, в Чаренцаване, который был признан молодежной столицей Армении, а также в Армавире и Иджеване", — сказал сопредседатель Российско-армянского союза молодежи Рафаэль Погосян.
Всероссийская акция "Георгиевская ленточка", посвященная Дню Победы", стартовала 24 апреля.
Первые георгиевские ленточки появились на улицах российских городов с началом одноименной акции.
Волонтеры раздают георгиевские ленточки на одной из улиц в Иркутске.
В 2017 году в акции принимают участие 85 регионов России и почти 90 стран мира.
По словам замглавы Россотрудничества Александра Радькова, с каждым годом акция набирает все большую популярность.
В 2017 году она впервые прошла на территории Дамасского государственного университета в Сирии.
© РИА Новости . Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкУ медицинского факультета студенты кафедры русского языка менее чем за полчаса раздали более 1,5 тысячи ленточек вместе с памятками на арабском языке, где вкратце объясняется важность символа в истории России.
У медицинского факультета студенты кафедры русского языка менее чем за полчаса раздали более 1,5 тысячи ленточек вместе с памятками на арабском языке, где вкратце объясняется важность символа в истории России.
© РИА Новости . Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкВо вторник у Белого дома в Вашингтоне около 40 активистов из организаций русскоязычной молодежи намерены раздать порядка 500 лент, сообщила второй секретарь посольства России в США Екатерина Акульчева.
Во вторник у Белого дома в Вашингтоне около 40 активистов из организаций русскоязычной молодежи намерены раздать порядка 500 лент, сообщила второй секретарь посольства России в США Екатерина Акульчева.
Затем акция по эстафете перейдет в Нью-Йорк и другие города США.
© РИА Новости . Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкЛенточки раздают в русскоязычных школах Вашингтона, Нью-Йорка, Флориды, других городов и штатов. "Дети из этих школ пойдут в обычные американские школы и будут на уроках мужества рассказывать об этом символе", - полагает Акульчева.
Ленточки раздают в русскоязычных школах Вашингтона, Нью-Йорка, Флориды, других городов и штатов. "Дети из этих школ пойдут в обычные американские школы и будут на уроках мужества рассказывать об этом символе", - полагает Акульчева.
Волонтеры раздают георгиевские ленточки возле Вечного огня в Челябинске.
К патриотической акции также присоединилось Приднестровье. На Мемориале славы в Тирасполе состоялся митинг, в котором помимо политиков приняли участие фронтовики и активисты патриотических организаций.
Волонтеры раздают георгиевские ленточки в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге.
Несмотря на политическую обстановку, приуроченные ко Дню Победы акции пройдут на Украине и в Прибалтике, сообщили в российском МИД.
Впервые акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году, с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией.
Для миллионов людей в России и за ее пределами черно-оранжевая ленточка является символом памяти, связи поколений и воинской славы.
По словам председателя Ассоциации студентов российских вузов в Армении Тиграна Малхасяна, цель акции остается неизменной. "Мы должны помнить и гордиться победой. И очень важно, чтобы следующие поколения также помнили о ней", — сказал он, добавив, что 29 апреля эстафету в акции примет Российско-армянское молодежное единство и другие молодежные организации.
В рамках ставшей уже традиционной акции до 9 мая жителям и гостям страны будут розданы свыше 11 тысяч георгиевских ленточек. Мероприятия проходят под лозунгами: "Победа деда — моя Победа", "Повяжи. Если помнишь!", "Я помню! Я горжусь!", "Мы — наследники Великой Победы!", "Спасибо деду за победу!".
Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня. Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы. В 2017 году акция пройдет более чем в 90 странах мира. Старт акции ежегодно дает МИА "Россия сегодня", в этом году раздача ленточек началась 24 апреля.