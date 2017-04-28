В Ереване стартовала патриотическая акция "Георгиевская ленточка"

ЕРЕВАН, 28 апр — РИА Новости. Патриотическая акция "Георгиевская ленточка", посвященная 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, стартовала в пятницу в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.

Старт акции дали Российско-армянский союз молодежи и Ассоциация студентов российских вузов в Армении при поддержке Российского центра науки и культуры в Ереване. Активисты общественных организаций раздавали прохожим и водителям георгиевские ленточки, а также буклеты, рассказывающие об истории появления этого символа Победы и краткой истории Великой Отечественной войны.

"В этом году акция пройдет с особым размахом не только в Ереване, но и областях, в частности, в Чаренцаване, который был признан молодежной столицей Армении, а также в Армавире и Иджеване", — сказал сопредседатель Российско-армянского союза молодежи Рафаэль Погосян.

По словам председателя Ассоциации студентов российских вузов в Армении Тиграна Малхасяна, цель акции остается неизменной. "Мы должны помнить и гордиться победой. И очень важно, чтобы следующие поколения также помнили о ней", — сказал он, добавив, что 29 апреля эстафету в акции примет Российско-армянское молодежное единство и другие молодежные организации.

В рамках ставшей уже традиционной акции до 9 мая жителям и гостям страны будут розданы свыше 11 тысяч георгиевских ленточек. Мероприятия проходят под лозунгами: "Победа деда — моя Победа", "Повяжи. Если помнишь!", "Я помню! Я горжусь!", "Мы — наследники Великой Победы!", "Спасибо деду за победу!".

Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня. Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы. В 2017 году акция пройдет более чем в 90 странах мира. Старт акции ежегодно дает МИА "Россия сегодня", в этом году раздача ленточек началась 24 апреля.