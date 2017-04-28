Сенат США принял краткосрочный бюджет до 5 мая

ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Сенат США вслед за палатой представителей принял краткосрочный бюджет до 5 мая, свидетельствуют результаты голосования.

Законопроект поступает на подпись президенту Дональду Трампу. Крайний срок для принятия бюджета — полночь (7.00 мск в субботу), иначе в отсутствие финансирования федеральному правительству придется сократить часть своих функций.

Краткосрочный законопроект добавит времени на обсуждение более долгосрочного бюджета сроком до 30 сентября.