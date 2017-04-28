В ОБСЕ осудили нападение на членов парламента Македонии

ВАРШАВА, 28 апр — РИА Новости. Глава Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Михаэль Линк осудил вчерашнее нападение на членов парламента в Скопье и призвали принять срочные меры для урегулирования ситуации мирным путем.

В четверг вечером этнический албанец Талат Джафери был избран спикером парламента Македонии, что спровоцировало беспорядки. Протестующие ворвались в здание парламента. По последним данным, ранения получили 109 человек, в том числе депутаты и полицейские.

"Я призываю к немедленному политическому диалогу в парламенте для обеспечения ненасильственного разрешения ситуации в срочном порядке", — говорится в заявлении Линка.

Подчеркивая исключительную важность парламента в качестве "одного из краеугольных камней демократии", он напомнил, что "запугиванию и физическому насилию нет места в демократической системе". Линк призвал обеспечить "безопасное функционирование парламента" Македонии и конструктивную и аргументированную дискуссию среди избранных представителей".

Он также подчеркнул, что ОБСЕ готова оказывать государствам-участникам организации "любую помощь, которая может потребоваться для поддержки демократических процессов и укрепления ОБСЕ в части соблюдения принципов демократии и прав человека".