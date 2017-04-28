В конгрессе США приняли краткосрочный бюджет до 5 мая

Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото

Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Палата представителей конгресса США приняла в пятницу краткосрочный бюджет сроком до 5 мая, который позволит избежать прекращения финансирования федерального правительства, свидетельствуют результаты голосования.

Законопроект предстоит одобрить сенату и президенту. Крайний срок для принятия бюджета — полночь (7 утра мск в субботу), иначе в отсутствие финансирования федеральному правительству придется сократить часть своих функций.

Краткосрочный законопроект добавит времени на обсуждение более долгосрочного бюджета сроком до 30 сентября.