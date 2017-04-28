Партия "Оппозиционный блок" заявила о нападении на ее палатку в Киеве

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости. Партия "Оппозиционный блок" заявляет о втором нападении на ее агитационную палатку в Киеве, по данным политической силы, в нем участвовал депутат Киевского горсовета Денис Попов.
По данным партии, это уже второе нападение на активистов в Киеве. Первое произошло 25 апреля возле станции метро "Арсенальная" — тогда одетые в камуфляж люди также напали на активистов, порезали и увезли палатку.
Кроме того, в партии заявили, что в пятницу в Бердичеве в Житомирской области по улице Винницкой на активистов-волонтеров от "Оппозиционного блока" напали двое мужчин.