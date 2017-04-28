Партия "Оппозиционный блок" заявила о нападении на ее палатку в Киеве

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости. Партия "Оппозиционный блок" заявляет о втором нападении на ее агитационную палатку в Киеве, по данным политической силы, в нем участвовал депутат Киевского горсовета Денис Попов.

"Двадцать восьмого апреля группа националистов во главе с депутатом Киевсовета Денисом Поповым испортила палатку агитаторов "Оппозиционного блока" возле метро "Дарница". Активистов запугали, испорченную палатку увезли. Под угрозой расправы активиста оппозиции заставили удалить видео инцидента. По факту нападения на палатку и агитаторов готовится заявление в полицию", — говорится в сообщении на сайте партии в пятницу.

По данным партии, это уже второе нападение на активистов в Киеве. Первое произошло 25 апреля возле станции метро "Арсенальная" — тогда одетые в камуфляж люди также напали на активистов, порезали и увезли палатку.

Кроме того, в партии заявили, что в пятницу в Бердичеве в Житомирской области по улице Винницкой на активистов-волонтеров от "Оппозиционного блока" напали двое мужчин.