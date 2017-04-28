В МИД осудили ракетно-ядерную деятельность КНДР

ООН, 28 апр — РИА Новости. Россия не приемлет провокационной ракетно-ядерной деятельности КНДР, заявил в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов.

"Мы едины в осуждении провокационной ракетно-ядерной активности Пхеньяна, которая в последние полтора года приобрела опасную динамику", — заявил Гатилов на заседании Совета Безопасности ООН.

Он заверил, что в РФ "хорошо понимают чувства наших соседей, когда очередная ракета без предупреждения стартует с северокорейской территории", подвергая рискам жизни людей.

"Мы не приемлем такой деятельности КНДР, что подтверждается и нашей поддержкой соответствующих санкционных резолюций Совета Безопасности ООН", — добавил Гатилов.

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