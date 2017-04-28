Королева Британии утвердила "поправку Магнитского"

ЛОНДОН, 28 апр — РИА Новости, Наталья Копылова. Королева Великобритании Елизавета Вторая утвердила связанную с "делом Магнитского" поправку в законопроект о борьбе с преступными финансами, говорится в сообщении инвестиционного фонда Hermitage Capital Management.
Таким образом, Великобритания стала третьей страной в мире, использовавшей имя Сергея Магнитского для разработки и введения санкций. В 2012 году подобный закон приняли США, в 2016 году — Эстония. Парламентарии ЕС и Канады в настоящее время рассматривают аналогичные законопроекты.
Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. По данным Генпрокуратуры, смерть Магнитского, которому было 37 лет, наступила от сердечно-сосудистой недостаточности. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.
Российские власти неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского".