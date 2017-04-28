На Украине потребовали вернуть археологические находки из Крыма

Флаг и герб Украины на здании в центре Киева. Архивное фото

Флаг и герб Украины на здании в центре Киева. Архивное фото

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости. Украинское министерство культуры считает, что найденные при археологических раскопках в Крыму предметы должны быть переданы на хранение Музейному фонду Украину, говорится в заявлении на сайте ведомства.

Отмечается, что Минкульту стало известно из открытых источников, что на территории строительства автомобильных дорог к мосту через Керченский пролив проводятся масштабные археологические работы.

Ведомство обратилось в украинский МИД и ЮНЕСКО с "просьбой принять меры по регулированию ситуации на международной арене для недопущения нарушения законодательства Украины" и якобы "разрушения объектов археологического наследия Украины".

Ранее сообщалось, что археологи, которые обследуют территории в районе будущей трассы "Таврида" и автоподходов к мосту через пролив, обнаружили возле Керчи памятники истории, среди которых античный могильный комплекс и крепостные сооружения. Минтранс Республики Крым подчеркивал, что задача специалистов сохранить памятники истории и что строительно-монтажные работы начнутся только после того, как археологи завершат раскопки.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители региона демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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