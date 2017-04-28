В МИД прокомментировали голосование в Черногории по присоединению к НАТО

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Москва оставляет за собой право принимать решения по защите своей национальной безопасности, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства в связи с решением парламента Черногории о вступлении в НАТО.

Парламент Черногории на торжественном заседании в городе Цетине в пятницу ратифицировал закон о вступлении страны в НАТО. За такое решение проголосовали 46 депутатов из 81. За документ голосовали члены правящей Демократической партии социалистов и ряда других малых партий — сторонников интеграции в НАТО. Голосование прошло в отсутствие противников альянса и главной оппозиционной силы страны — Демократического фронта, который провел в Цетине акцию протеста с требованием решать судьбу вступления в НАТО не в парламенте, а на общенациональном референдуме.

"С глубоким сожалением должны констатировать, что нынешнее руководство страны и его западные покровители все же не прислушались к голосу разума и совести. Принятие фундаментальных актов, затрагивающих коренные вопросы безопасности государства, путем голосования отдельных депутатов на основе сколоченного формального большинства без учета мнения народа страны — демонстративный акт попрания всех демократических норм и принципов", — говорится в сообщении.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, те, кто голосовал в Скупщине за вступление в НАТО под предлогом мнимой российской угрозы, берут на себя ответственность за последствия "реализации планов внешних сил, стремящихся углубить существующие в Европе и на Балканах разделительные линии, вбить клин в основанные на глубоких исторических традициях дружественные отношения черногорцев с сербами и россиянами".

"Позорные эпизоды противоправных натовских бомбардировок Югославии, в ходе которых имелись жертвы и на черногорской земле, в том числе дети, лицемерно интерпретированы таким образом, что это, мол, вина Сербии, находившейся в конфликте с альянсом. Проигнорирована воля почти половины населения страны, выступающего против "натовского приоритета" во внешней политике. Каким цинизмом нужно обладать, чтобы без тени смущения заявить, что для такого решения в выяснении мнения народа нет необходимости, как это сделал на днях президент Черногории Филип Вуянович", — отмечается в документе.

"С учетом потенциала Черногории Североатлантический альянс вряд ли получит существенную "добавленную стоимость". Но в Москве не могут не учитывать стратегических последствий этого шага. Поэтому оставляем за собой право принимать такие решения, которые направлены на защиту наших интересов и национальной безопасности", — заключили в МИД РФ.