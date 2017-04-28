Китай надеется на возобновление шестисторонних переговоров по КНДР

ООН, 28 апр — РИА Новости. Китай надеется, что шестисторонние переговоры по КНДР возобновятся, заявил перед министерской встречей в Совете безопасности ООН по вопросу денуклеризации Северной Кореи министр иностранных дел КНР Ван И.

"Что касается возобновления шестисторонних переговоров (сейчас), то мы еще не на этом этапе. Крайне важно в настоящий момент, чтобы переговоры возобновились. Они могут быть даже двусторонними, или многосторонними, но в конечном счете мы надеемся, что мы вернемся к шестисторонним переговорам, так как шестисторонние переговоры прямо связаны с вопросом Корейского полуострова", — сказал Ван И.

Глава МИД КНР также отметил, что Китай надеется достичь консенсуса между сторонами, чтобы продолжить способствовать этому процессу.

Шестисторонние переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова начались в августе 2003 года. В них приняли участие высокопоставленные дипломаты России, КНДР, Южной Кореи, США, Китая и Японии. В результате КНДР не только заморозила свою ядерную программу, но и приступила к демонтажу реактора в экспериментальном центре в Йонбене. Однако с 2008 года диалог фактически зашел в тупик после того, как США и КНДР не договорились о способах проверки представленного Пхеньяном списка его ядерных программ, а Япония и Южная Корея отказались от выполнения своих обязательств по поставкам северным корейцам топлива для обычных электростанций взамен на отказ от ядерной программы.