В Пекине заверили, что будут строго соблюдать резолюции СБ ООН по КНДР

ООН, 28 апр — РИА Новости. Китай продолжит строго соблюдать соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН в отношении КНДР, заявил перед министерской встречей в Совете безопасности ООН по Северной Корее министр иностранных дел КНР Ван И.

"Китай продолжит строго, в полной мере соблюдать соответствующие резолюции СБ ООН, касающиеся КНДР", — сказал Ван И.

СБ ООН 28 апреля по инициативе председателя Совета — США — проводит заседание на уровне министров иностранных дел по вопросу о денуклеаризации КНДР. Госсекретарь Рекс Тиллерсон возглавит делегацию страны. Участвовать во встрече также будут главы МИД Великобритании, Китая, Японии. Россия будет представлена заместителем министра иностранных дел Геннадием Гатиловым.

"Мы собрались здесь сегодня в СБ ООН, чтобы обсудить то, как предотвратить конфликт (на Корейском полуострове). Согласно уставу ООН, цель создания СБ ООН — в поддержании глобального мира и стабильности. Это цель нашего сегодняшнего заседания", — добавил Ван И.