МИД Китая назвал критической ситуацию на Корейском полуострове

122-мм самоходные пушки М-1991 на бронированном шасси Чучхе-по Корейской народной армии во время парада в Пхеньяне

122-мм самоходные пушки М-1991 на бронированном шасси Чучхе-по Корейской народной армии во время парада в Пхеньяне

ООН, 28 апр — РИА Новости. Ситуация на Корейском полуострове в настоящий момент находится в критической точке, заявил перед министерской встречей в Совете Безопасности ООН по вопросу денуклеризации КНДР министр иностранных дел Китая Ван И.

"В настоящий момент ситуация (на Корейском полуострове) находится в критической точке", — сказал он.

Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.

СБ ООН 28 апреля по инициативе председателя Совета — США проводит заседание на уровне министров иностранных дел по вопросу о денуклеаризации КНДР. Госсекретарь Рекс Тиллерсон возглавит делегацию страны. Участвовать во встрече также будут главы МИД Великобритании, Китая, Японии. Россия будет представлена заместителем министра иностранных дел Геннадием Гатиловым.