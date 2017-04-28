Премьер Черногории объяснил, зачем его стране вступать в НАТО

БЕЛГРАД, 28 апр — РИА Новости. Членство Черногории в НАТО обеспечит ее долгосрочную стабильность, благоприятно скажется на безопасности и экономическом развитии государства, заявил глава правительства Черногории Душко Маркович в ходе выступления в пятницу в парламенте страны.

Единственным пунктом в повестке пятничного заседания парламента является принятие закона о присоединении к альянсу.

"Членство Черногории в НАТО станет долгосрочной гарантией нашего суверенитета и территориальной целостности, безопасности нашего государства и его граждан. Членство представляет собой и огромный толчок для дальнейшего развития государства и является попутным ветром для реализации реформ на пути к Евросоюзу и отправной точкой для укрепления стабильности нашей страны, экономики и общества", — заявил Маркович.

По его словам, стабильность обеспечит благоприятный климат для бизнеса и ускорения экономического развития, и станет гарантией привлечения иностранных инвестиций.

"Членство в НАТО влияет и на международное политическое положение Черногории. Наша страна становится союзницей самых развитых стран мира и равноправным партнером в принятии важных решений, относящихся не только к ее безопасности, но к региональной и глобальной безопасности", — заявил Маркович.

Он отметил, что для маленькой страны, какой является Черногория, быть членом сообщества "крупнейших мировых демократий и самых развитых экономик является лучшим способом для продвижения собственных интересов в региональных и глобальных вопросах".

"Участие в структурах НАТО значительно усилит ресурсы наших систем обороны и безопасности. Черногорские военнослужащие через участие в миссиях НАТО, ЕС и ООН уже завоевали репутацию надежных профессиональных и готовых сил, которые плечом к плечу стоят с членами и партнерами по НАТО", — сказал глава правительства.

Премьер подчеркнул, что членство в НАТО означает и исполнение критериев, имеющих ключевое значение для дальнейшего продвижения страны в Евросоюз, особенно "в контексте укрепления верховенства права и борьбы с оргпреступностью и коррупцией".

"Членством в НАТО Черногория обеспечивает каждому своему гражданину новые, большие и равные возможности сделать свою жизнь более безопасной и качественной. Эти преимущества почувствуем все мы, очень быстро и очевидно. Несмотря на наше политическое или какое-либо другое определение", — заявил Маркович.

В ходе своей речи глава правительства упомянул о шести жертвах бомбардировок НАТО 1999 года из поселка Мурино.

"С благоговением сегодня произношу их имена: Мирослав Кнежевич, Оливера Максимович, Юрия Брудар, Вукич Вулетич, Манойло Коматина, Милка Кочанович. Мы не забудем этих невинных жертв. Также мы не забудем, что Черногория тогда вопреки своей воле была втянута в трагический конфликт Сербии с силами НАТО. Не забудем и то, что только благодаря чрезвычайным дипломатическим усилиям тогдашнего руководства наша страна избежала непредсказуемых последствий", — заявил Маркович.

Примерно в одно время с выступлением премьера перед парламентариями черногорская оппозиция провела акцию протеста против вступления в альянс, требуя проведения общенационального референдума о членстве в альянсе. Оппозиционеры, собранные вокруг движения Демократический фронт, заявили, что намерены добиваться новых парламентских выборов, прийти к власти и отменить сегодняшнее решение о вступлении в НАТО.