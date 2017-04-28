В Цетине противники вступления Черногории в НАТО сожгли флаг альянса

БЕЛГРАД, 28 апр — РИА Новости. Противники вступления Черногории в НАТО сожгли флаг альянса в городе Цетине в ходе акции протеста, трансляция которой ведется в социальных сетях.
Член президиума ДФ Предраг Булатович заявил перед собравшимися на протесте, что оппозиционеры планируют позже отменить решение парламента о вступлении в НАТО, поскольку оно "не является обязательным".
Еще один лидер ДФ Милан Кнежевич, в свою очередь, указал, что "голосование о НАТО является самым большим предательством", и призвал остальную часть оппозиции присоединиться к протестам.
"Здесь находится политическая элита Черногории. Среди нас есть те, кто за и против НАТО, но все мы за референдум", — отметил Кнежевич.