В Цетине противники вступления Черногории в НАТО сожгли флаг альянса

БЕЛГРАД, 28 апр — РИА Новости. Противники вступления Черногории в НАТО сожгли флаг альянса в городе Цетине в ходе акции протеста, трансляция которой ведется в социальных сетях.

В пятницу во второй половине дня парламент Черногории на заседании в Цетине, как ожидается, голосами правящего большинства поддержит членство страны в НАТО. Противники этого решения во главе с оппозиционным Демократическим фронтом (ДФ) рядом с местом заседания – городской скупщиной — проводят свою протестную акцию. Оппозиционеры требуют новых парламентских выборов и вынесение решения о членстве в НАТО на общенациональный референдум.

Член президиума ДФ Предраг Булатович заявил перед собравшимися на протесте, что оппозиционеры планируют позже отменить решение парламента о вступлении в НАТО, поскольку оно "не является обязательным".

"Все те, кто за референдум, должны организоваться и подготовить демократические протесты, на которых будут затребованы демократические выборы", — заявил он с трибуны.

Еще один лидер ДФ Милан Кнежевич, в свою очередь, указал, что "голосование о НАТО является самым большим предательством", и призвал остальную часть оппозиции присоединиться к протестам.

"Здесь находится политическая элита Черногории. Среди нас есть те, кто за и против НАТО, но все мы за референдум", — отметил Кнежевич.