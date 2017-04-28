СМИ узнали имя задержанного в Лондоне за подготовку теракта

ЛОНДОН, 28 апр — РИА Новости, Наталья Копылова. Задержанным в Лондоне в четверг за хранение оружия и подготовку теракта оказался 27-летний гражданин Великобритании Халид Мохамед Омар Али, сообщают британские СМИ.

Полиция Лондона совместно с британской антитеррористической службой в четверг арестовала мужчину в Вестминстере, неподалеку от резиденции премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. По заявлению полиции, задержанный подозревается в хранении оружия и в совершении, подготовке и подстрекательстве к совершению террористических актов. У предполагаемого преступника были изъяты два ножа.

Как отмечает издание Guardian, задержанный является гражданином Великобритании и проживает на севере британской столицы в районе Тоттенхэм.

По данным газеты, полиция начала операцию по задержанию мужчины после беседы с одним из членов британской мусульманской общины, который был обеспокоен поведением молодого человека. Полицейские следили за передвижением подозреваемого, когда он находился в центре Лондона. В настоящее время предполагаемый преступник находится под стражей.

После теракта, произошедшего 22 марта в центре Лондона, полиция британской столицы повысила меры безопасности. В результате нападения террориста Халида Масуда, направившего внедорожник на пешеходов на Вестминстерском мосту, погибли пять человек, ранения получили десятки человек.