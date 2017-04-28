В Politico возмутились тем, что конгресс "тормозит" расследование против РФ

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Конгресс США не способен докопаться до сути "российского вмешательства" в президентские выборы, считает американский политический аналитик, бывший глава Национального комитета Демократической партии США Донна Бразиль. Об этом она написала в статье для Politico Magazine.

По ее словам, США в прошлом году стали объектом "самой серьезной кибератаки в истории", которая ставила под угрозу избирательный процесс, правительство, институты и "саму концепцию демократии". Виновником атаки она называет "враждебную иностранную державу".

"И похоже, никто ничего по этому поводу не делает. Но, что еще хуже, они притворяются, будто делают", — пишет она, указывая на некомпетентность и умышленное затягивание расследования.

По ее словам, больше всего надежд она возлагала на Сенатский комитет разведки, однако спустя три месяца с начала расследования его представителям до сих пор "почти нечего показать".

"Конгрессу должно быть стыдно за притворную неспособность докопаться до сути невмешательства России в нашу демократию", — утверждает Бразиль, призывая к созданию независимой комиссии для расследования.

Никаких доказательство того, что именно Россия несет ответственность за хакерские атаки на США во время выборов, бывшая глава Национального комитета демократов не предъявляет.

По данным CNN, в Конгрессе сейчас идет одновременно четыре расследования возможного вмешательства России в выборы в США. В конце марта об аналогичном расследовании заявил директор ФБР Джеймс Коми. О каких-либо существенных результатах хоть в одном из них СМИ пока не сообщали.

Не недавнем международном форуме "Арктика-территория диалога", Владимиру Путину был задан вопрос о том, вмешивалась ли Россия в выборы в США. "Читайте по губам: "No", — ответил российский президент.

Своими мыслями по этому поводу поделился и глава российского МИД Сергей Лавров. В интервью журналу The National Interest он подчеркнул, что обвинения в адрес Москвы звучат "по-детски", и надо "либо предъявлять факты, либо избегать заявлений, которые ставят их авторов в неловкое положение".