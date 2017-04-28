За пять месяцев до выборов Меркель уверенно обгоняет Шульца, показал опрос

БЕРЛИН, 28 апр – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Канцлер ФРГ Ангела Меркель уверенно обгоняет своего основного соперника на выборах в бундестаг, кандидата в канцлеры и председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартина Шульца за пять месяцев до голосования, которое состоится 24 сентября.

Об этом свидетельствуют результаты традиционного национального социологического опроса Politbarometer, представленного в пятницу телеканалом ZDF

Согласно новым данным, 50% опрошенных назвали действующего канцлера Ангелу Меркель в качестве своего фаворита на пост будущего главы правительства (48% в начале апреля), 37% — Мартина Шульца (40% в начале месяца).

В общем рейтинге партий СДПГ потеряла за месяц 3% поддержки. Если бы выборы прошли в это воскресенье, за СДПГ проголосовали бы 29% избирателей, в начале апреля о поддержке партии заявили 32% опрошенных.

Рейтинг альянса христианских демократов ХДС/ХСС во главе с Меркель вырос до 37%. Третья по популярности партия – Левые (9%), далее следуют "Зеленые" (8%), "Альтернатива для Германии" (8%) и свободные демократы (6%).

Исследование Politbarometer было проведено социологическим институтом Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen, в ходе него 25-27 апреля по телефону были опрошены 1328 случайно выбранных совершеннолетних граждан ФРГ.