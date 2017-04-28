Депутат турецкой оппозиционной партии обжаловал в ЕСПЧ итоги референдума

АНКАРА, 28 апр — РИА Новости. Депутат парламента Турции от основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Муса Чам заявил, что обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с апелляцией на итоги прошедшего 16 апреля конституционного референдума.

Высший избирательный совет Турции подвел накануне окончательные итоги конституционного референдума, согласно которым в поддержку перехода на президентскую систему высказались 51,41% избирателей.

Ранее оппозиция потребовала отмены итогов референдума, в частности, сославшись на незаконность решения избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей. После того, как избирком и Верховный суд отклонили эту апелляцию, НРП заявила о намерении обратиться с жалобой в ЕСПЧ.

"Я считаю, что референдум прошел с нарушением прав избирателей, его результаты незаконные и не отражают волю народа. Я обратился по этому поводу в ЕСПЧ, мы будем продолжать бороться за наши права", — цитирует Чама газета Sozcu